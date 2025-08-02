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Сенат США не успеет принять санкции против России до осени

Сенат США не примет законопроект о санкциях против России до конца лета, его рассмотрение отложено в связи с началом парламентских каникул. Об этом 2 августа сообщило издание The Hill.

Источник: AP 2024

«Хотя сенатские “ястребы” по украинскому вопросу хотели, чтобы их законопроект о санкциях был принят до месячных каникул, в конечном итоге они оставили решение полностью в руках [президента США Дональда] Трампа, по крайней мере на лето», — отмечается в публикации.

Несмотря на то что инициаторы документа настаивали на его рассмотрении до перерыва, проект не был вынесен на голосование. В качестве причин издание называет ограниченность во времени, ожидание шагов со стороны администрации президента США, а также возможные последствия для мировой экономики.

Как уточняет The Hill, американские власти намерены сохранить инициативу в повестке, чтобы при необходимости вернуться к ней осенью.

Трамп 1 августа заявил, что Россия успешно справляется с санкциями, однако США готовы рассмотреть их ужесточение. Так он ответил на вопрос о том, какие дальнейшие действия будут предприняты в случае, если в установленные им ранее 10 дней не удастся достигнуть соглашения по украинскому конфликту.

Кроме того, 31 июля Трамп заявил, что Соединенные Штаты по истечении 10-дневного срока введут антироссийские санкции. При этом он не уверен, что от них будет какой-то эффект.