В Турции допустили проведение досрочных президентских выборов

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства заявил, что страна готова снова стать площадкой для переговоров лидеров по урегулированию украинского конфликта, выразив надежду на достижение мира через диалог в Стамбуле. Он подчеркнул, что Турция всегда открыта для проведения встреч на высшем уровне и, как ранее уже предоставляла площадку для переговоров по Украине, в скором времени может способствовать установлению мира, прекратив кровопролитную войну.