В Турции допустили проведение досрочных президентских выборов

«Впереди у нас президентские выборы. Эти президентские выборы — 2027, 2028… Но, скорее всего, это будет в 2027 году, я так думаю», — привела видеофрагмент выступления министра газета Cumhuriyet.
Политическая ситуация осложняется конституционными ограничениями. Согласно действующему законодательству, президент может занимать пост не более двух сроков подряд. Эрдоган, переизбранный в мае 2023 года на второй срок, теоретически имеет право баллотироваться вновь только в случае досрочных выборов, что требует поддержки 360 депутатов парламента. В настоящее время правящий альянс располагает 315 мандатами.
Оппозиция во главе с лидером Народно-республиканской партии Озгюром Озелем настаивает, что нынешний срок Эрдогана уже третий по счёту, учитывая его президентство в 2014—2018 годах, когда Турция ещё была парламентской республикой. Политический кризис может обостриться в ближайшие месяцы, так как стороны продолжают настаивать на различных сроках проведения выборов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства заявил, что страна готова снова стать площадкой для переговоров лидеров по урегулированию украинского конфликта, выразив надежду на достижение мира через диалог в Стамбуле. Он подчеркнул, что Турция всегда открыта для проведения встреч на высшем уровне и, как ранее уже предоставляла площадку для переговоров по Украине, в скором времени может способствовать установлению мира, прекратив кровопролитную войну.