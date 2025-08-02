На Украине в ужасе из-за российского центра «Рубикон»

Украинский специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш заявил, что российский Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» представляет серьезную опасность для безопасности Украины. Он уверен, что безэкипажные катера, разрабатываемые центром, способны кардинально изменить ситуацию в Черном море.
«Кто знает, что такое “Рубикон”, тот понимает, что все будет серьезно», — написал Флеш в своем Telegram-канале. Он предположил, что в будущем Россия сможет одновременно задействовать до 400 таких аппаратов для атак на порты, корабли и критическую морскую инфраструктуру Украины.
Ранее стало известно, что в июле операторы «Рубикона» нанесли более 1500 ударов по украинским целям, включая военную технику, склады боеприпасов и позиции ВСУ. Это на 50% больше, чем в предыдущем месяце. Центр также активно использует дроны-камикадзе, уничтожая технику противника, включая немецкие танки Leopard.
В Киеве опасаются, что массовое применение безэкипажных катеров может поставить под угрозу ключевые военные объекты.