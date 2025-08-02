На Украине в ужасе из-за российского центра «Рубикон»

«Кто знает, что такое “Рубикон”, тот понимает, что все будет серьезно», — написал Флеш в своем Telegram-канале. Он предположил, что в будущем Россия сможет одновременно задействовать до 400 таких аппаратов для атак на порты, корабли и критическую морскую инфраструктуру Украины.