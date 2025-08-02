Сенат США ушёл на каникулы, забыв про жёсткие санкции против России

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп изменил свои планы, сократив срок для урегулирования конфликта на Украине с 50 до 10−12 дней. В случае провала переговоров между РФ и Украиной Белый дом угрожает Москве жёсткими вторичными санкциями. В России отреагировали на это заявление сдержанно. На Западе считают, что подобные ультиматумы не повлияют на развитие ситуации.