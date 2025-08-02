Сенат США ушёл на каникулы, забыв про жёсткие санкции против России

«Хотя ястребы из числа сенаторов хотели, чтобы их законопроект о санкциях был принят до месячных каникул, они в итоге передали решение относительно этого (относительно введения санкций. — Прим. Life.ru) в руки президента США [Дональда] Трампа, по крайней мере на лето», — уточняет издание.
Эта отсрочка даёт американскому лидеру свободу действий в вопросе введения новых ограничений против России и её торговых партнёров. Законопроект, разработанный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, предусматривает введение пошлин в размере 500% на товары из стран, сотрудничающих с Россией в энергетической сфере. Однако как отмечают наблюдатели, Дональд Трамп скептически относится к столь радикальным мерам.
Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп изменил свои планы, сократив срок для урегулирования конфликта на Украине с 50 до 10−12 дней. В случае провала переговоров между РФ и Украиной Белый дом угрожает Москве жёсткими вторичными санкциями. В России отреагировали на это заявление сдержанно. На Западе считают, что подобные ультиматумы не повлияют на развитие ситуации.