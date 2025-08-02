Российские ВКС уничтожили стратегический мост в Херсоне авиабомбой ФАБ-3000

Воздушно-космические силы России нанесли точный удар по ключевому мосту в Херсоне, использовавшемуся для логистического обеспечения украинских войск, об этом сообщает Российская газета со ссылкой на информацию в Telegram-каналах. Мощная фугасная авиабомба ФАБ-3000 полностью разрушила переправу, ведущую на остров Корабелов, что было зафиксировано операторами БПЛА с нескольких ракурсов.
Кадры, опубликованные в Telegram, демонстрируют момент точного попадания и последующего мощного взрыва, который не только уничтожил мостовое полотно, но и разрушил скрытые укрытия ВСУ под конструкцией. По данным источников, удар серьезно осложнил снабжение украинских подразделений на острове, фактически изолировав их от основных сил.
Это уже второй подобный удар за последние дни — ранее российская авиация аналогичным образом разрушила мост у Константиновки в ДНР. Военные эксперты отмечают, что применение ФАБ-3000 не только наносит значительный материальный ущерб, но и оказывает сильное психологическое воздействие на личный состав противника из-за огромной мощности и точности этих боеприпасов.
Уничтожение ключевых транспортных узлов становится частью стратегии РФ по нарушению логистики ВСУ на южном направлении. По оценкам специалистов, восстановление таких объектов в условиях активных боевых действий крайне затруднительно.