Омбудсмен Колесник-Лавинская: Киев не принимает выдворенных из РФ пленных

«Людей должна была забрать Украина на Верхнем Ларсе через Грузию. Грузия отказывается их принимать, если Украина их не заберёт. А Украина их просто юридически не оформляет как собственных граждан, не принимает», — приводит комментарий правозащитника ТАСС.
Среди военнопленных и депортированных лиц есть жители Харьковской области. Их депортировали на основании того, что они перешли на сторону России и сдались в плен, а позже отказались получать российские паспорта или возвращаться на Украину.
Ранее Life.ru рассказывал, что в украинских вооружённых силах меняют статус пленных бойцов на «пропавших без вести». Это позволяет командованию экономить на выплатах семьям. Особенно часто такую практику используют в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ.