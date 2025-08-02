Орбан: мир на Украине наступит, когда Запад поймет, что она не может быть в НАТО

В связи с этим он заявил, что позиция Венгрии заключается в следующем: Евросоюзу надо стремиться не к победе над Россией, а к возвращению «к исходной точке», то есть к обсуждению внеблокового статуса Украины и устранению исходных причин конфликта. При этом Венгрия ни при каких условиях не намерена ввязываться в украинский конфликт. «Я не хочу и не буду брать на себя ответственность за смерть даже одного молодого человека на Украине», — подчеркнул глава правительства.