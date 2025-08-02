Орбан: мир на Украине наступит, когда Запад поймет, что она не может быть в НАТО

БУДАПЕШТ, 2 августа. /ТАСС/. Мир на Украине наступит тогда, когда и сами украинцы, и Запад признают, что эта страна не может быть членом НАТО, а президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп заключат всеобъемлющее соглашение по ключевым вопросам международных отношений. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Эстергоме на молодежном фестивале, организованном Коллегией Матьяша Корвина — научно-образовательным учреждением, пользующимся поддержкой правительства страны.
«Нам нужно понять, что мир наступит тогда, когда и американцы, и европейцы, и украинцы признают тот факт, что русские никогда не допустят, чтобы НАТО была на Украине у западной границы России», — сказал Орбан.
Он считает, что главной причиной продолжающегося конфликта стало намерение Украины вступить в Североатлантический альянс, поддержанное прошлой администрацией США и большинством государств Западной Европы. По его мнению, такие планы вели к нарушению баланса сил в мире, который является организующим принципом геополитики. «Если баланс сил нарушен, то обычно начинается война, как это и произошло с Россией и Украиной», — пояснил премьер.
Орбан также подтвердил, что по-прежнему считает возможным достижение мира на Украине только при условии встречи президентов России и США и заключения между ними всеобъемлющего соглашения. Ранее он уже говорил, что, помимо урегулирования конфликта, договоренности между Москвой и Вашингтоном должны касаться таких вопросов, как контроль над вооружениями, торговля энергоресурсами, отмена западных санкций против РФ.
Глава правительства полагает, что соглашение должно устраивать все стороны, хотя добиться этого будет непросто с учетом позиции лидеров Евросоюза. «Весь ЕС, за исключением Венгрии и, возможно, Словакии, находится в состоянии войны с Россией. Это не открытая война, а война чужими руками», — сказал Орбан.
В связи с этим он заявил, что позиция Венгрии заключается в следующем: Евросоюзу надо стремиться не к победе над Россией, а к возвращению «к исходной точке», то есть к обсуждению внеблокового статуса Украины и устранению исходных причин конфликта. При этом Венгрия ни при каких условиях не намерена ввязываться в украинский конфликт. «Я не хочу и не буду брать на себя ответственность за смерть даже одного молодого человека на Украине», — подчеркнул глава правительства.