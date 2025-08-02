Финские активисты провели автопробег за открытие границы с Россией

Более ста автомобилей, как сообщает РИА Новости, приняли участие в автопробеге к закрытому КПП «Нуйямаа» на границе Финляндии и России. Акция, организованная депутатом городского совета Лаппеенранты Иваном Девяткиным, была согласована с полицией и прошла под лозунгами о праве граждан видеться с родственниками.