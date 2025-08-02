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Финские активисты провели автопробег за открытие границы с Россией

Более ста автомобилей приняли участие в автопробеге к закрытому КПП «Нуйямаа» на границе Финляндии и России. Акция, организованная депутатом городского совета Лаппеенранты Иваном Девяткиным, была согласована с полицией и прошла под лозунгами о праве граждан видеться с родственниками.

Более ста автомобилей, как сообщает РИА Новости, приняли участие в автопробеге к закрытому КПП «Нуйямаа» на границе Финляндии и России. Акция, организованная депутатом городского совета Лаппеенранты Иваном Девяткиным, была согласована с полицией и прошла под лозунгами о праве граждан видеться с родственниками.

«Мы имеем право пересекать восточную границу, видеть наших близких, семью и любимых», — заявил Девяткин, подчеркнув, что ограничения нарушают личные связи между людьми. До закрытия в ноябре 2023 года «Нуйямаа» был одним из самых загруженных пунктов пропуска между странами.

Финские власти объяснили закрытие границы «неконтролируемым потоком мигрантов», обвинив Россию в его организации. В Москве эти заявления назвали безосновательными, а позицию Хельсинки — русофобской. Между тем, на фоне ограничений финские приграничные регионы, особенно туристические и торговые предприятия, продолжают нести убытки из-за отсутствия российских посетителей.

Это уже не первая подобная акция — ранее правозащитники и бизнес-ассоциации Финляндии неоднократно призывали власти пересмотреть решение о закрытии границы. Однако пока Хельсинки не объявлял о планах по возобновлению ее работы.