Зеленский инициировал ратификацию 100-летнего соглашения с Великобританией

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации масштабного соглашения о партнерстве с Великобританией, рассчитанного на 100 лет. Документ, как пишут Ведомости, предусматривает углубление сотрудничества в военной, экономической и энергетической сферах, включая возможность размещения британских военных баз на украинской территории.