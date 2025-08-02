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Зеленский инициировал ратификацию 100-летнего соглашения с Великобританией

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации масштабного соглашения о партнерстве с Великобританией, рассчитанного на 100 лет.

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации масштабного соглашения о партнерстве с Великобританией, рассчитанного на 100 лет. Документ, как пишут Ведомости, предусматривает углубление сотрудничества в военной, экономической и энергетической сферах, включая возможность размещения британских военных баз на украинской территории.

Соглашение закрепляет за Лондоном статус приоритетного партнера в украинском энергетическом секторе и добыче стратегических полезных ископаемых. Великобритания также обязуется предоставлять Украине ежегодную военную помощь в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов. Особое внимание уделено морской безопасности — документ предполагает создание совместных флотилий в Черном и Азовском морях.

Помощник президента России Николай Патрушев назвал законопроект инструментом британского колониального влияния, а в МИД РФ предупредили, что размещение иностранных военных объектов на Украине будет рассматриваться как угроза национальной безопасности.

Параллельно с этим Киев ведет переговоры с США о сотрудничестве в добывающей отрасли, что, по данным СМИ, вызвало недовольство британских партнеров.

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