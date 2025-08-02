Удар ФАБ-3000 по стратегическому для ВСУ мосту в Херсоне сняли на видео

Удар ФАБ-3000 по мосту в Херсоне. Видео © Telegram / osvedomitell_alex.
На записи видно, как авиабомба бьёт по мосту мост, после чего происходит мощный взрыв. Удар пришёлся на сооружение на западе Херсона. Этот мост соединял микрорайон Корабел с остальной частью Корабельного района.
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