Зеленский внес в Раду на ратификацию законопроект о столетнем партнерстве с Великобританией

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о ратификации соглашения с Великобританией о 100-летнем партнерстве, информируют украинские СМИ.
В январе этого года между Великобританией и Украиной был заключен договор о партнерстве на 100 лет, однако он еще не вступил в силу. Британский премьер-министр Кир Стармер впервые с момента вступления в должность посетил Киев для подписания этого договора с Владимиром Зеленским. В ходе визита Стармер заверил, что в 2025 году Лондон предоставит Киеву «беспрецедентный уровень поддержки».
Это соглашение предусматривает всестороннее сотрудничество в области обороны между Великобританией и Украиной. Помимо прочего, соглашение открывает Лондону доступ к украинским ископаемым.
Подписанное соглашение, в частности, предусматривает ежегодную военную помощь Киеву на сумму не менее $3,6 млрд, инвестиции в украинское военное производство, включая дроны и артиллерию, создание специальных совместных флотилий, обмен технологиями. -0-