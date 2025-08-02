Зеленский внес в Раду на ратификацию законопроект о столетнем партнерстве с Великобританией

В январе этого года между Великобританией и Украиной был заключен договор о партнерстве на 100 лет, однако он еще не вступил в силу. Британский премьер-министр Кир Стармер впервые с момента вступления в должность посетил Киев для подписания этого договора с Владимиром Зеленским. В ходе визита Стармер заверил, что в 2025 году Лондон предоставит Киеву «беспрецедентный уровень поддержки».