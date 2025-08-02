В Армении пройдут совместные с США военные учения

Армения и США планируют провести совместные военные учения с 12 по 20 августа на территории Армении. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны республики.
По данным ведомства, в учениях будут задействованы военные миротворческой бригады ВС Армении, Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Нацгвардии штата Канзас.
Главная цель учений состоит в повышении взаимодействия подразделений для международных миротворческих миссий, обмене опытом управления и тактической коммуникации, а также отработка процедур медицинской эвакуации.
Ранее в Ереване оправдали выделение $7 миллионов на концерт Дженнифер Лопес. Концерт звезды состоится в армянской столице 3 августа.