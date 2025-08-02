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В Армении пройдут совместные с США военные учения

Главная цель учений состоит в повышении взаимодействия подразделений для международных миротворческих миссий.

Источник: Аргументы и факты

Армения и США планируют провести совместные военные учения с 12 по 20 августа на территории Армении. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны республики.

По данным ведомства, в учениях будут задействованы военные миротворческой бригады ВС Армении, Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Нацгвардии штата Канзас.

Главная цель учений состоит в повышении взаимодействия подразделений для международных миротворческих миссий, обмене опытом управления и тактической коммуникации, а также отработка процедур медицинской эвакуации.

Ранее в Ереване оправдали выделение $7 миллионов на концерт Дженнифер Лопес. Концерт звезды состоится в армянской столице 3 августа.