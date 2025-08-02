Премьер-министр Индии Моди пригрозил Пакистану ракетами BrahMos за любой грех

Напомним, 6 мая Индия запустила операцию «Синдур», нацеленную на удары по объектам в Пакистане, которые, по мнению Нью-Дели, служили базами для подготовки терактов. В ответ Исламабад начал собственную военную операцию. 10 мая благодаря посредничеству США стороны договорились о перемирии, но соглашение было нарушено в тот же день. Несмотря на это, 12 мая Индия прекратила атаки.