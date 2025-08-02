Эксперт раскрыл, на что нужно посмотреть после угроз Трампа подлодками

Аналитик также уверен, что несмотря на официальную риторику американского лидера, Трамп отдает себе отчет в значимости отношений между США и Россией. Крайнер отметил, что президент США демонстрирует все признаки понимания важности российско-американского диалога и выбирает для этого каналы доверительной дипломатии.