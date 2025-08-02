Россия может ограничить транспортное сообщение с Азербайджаном из-за скандала с переименованием городов

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил о возможных ограничениях на прием авиарейсов и поездов из Азербайджана в ответ на практику переименования российских городов в азербайджанских СМИ. Поводом для заявления, как уточняет Газета.ru, стал дипломатический инцидент, связанный с публикацией ТАСС о сносе памятника Айвазовскому в Нагорном Карабахе.