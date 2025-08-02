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Эксперт: действия Трампа в отношении Москвы важнее, чем его заявления

Финансовый аналитик Алекс Крайнер заявил, что повторная отправка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву свидетельствует о реальных приоритетах администрации Трампа в отношениях с Россией, несмотря на жесткую риторику американского лидера.

Финансовый аналитик Алекс Крайнер заявил, что повторная отправка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву свидетельствует о реальных приоритетах администрации Трампа в отношениях с Россией, несмотря на жесткую риторику американского лидера.

«Эти закрытые коммуникации через доверенное лицо значат гораздо больше, чем публичные заявления для СМИ», — отметил Крайнер в своем блоге. По его мнению, такие шаги демонстрируют, что Трамп осознает стратегическую важность диалога с Москвой, даже на фоне ультиматумов о необходимости «быстрого мира» на Украине.

Напомним, ранее Трамп сократил срок для достижения перемирия между Россией и Украиной с 50 до 10 дней, угрожая в противном случае введением 100-процентных пошлин на российские товары. Однако, как отмечают эксперты, одновременная активизация дипломатических каналов может указывать на более прагматичный подход Белого дома, чем это представляется в публичном поле.

Визит Уиткоффа станет уже вторым за последнее время и, по данным источников, может быть связан с обсуждением не только украинского урегулирования, но и других вопросов двусторонней повестки, включая контроль над вооружениями и ситуацию на Ближнем Востоке.

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