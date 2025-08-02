Скончался музыкант рок-группы The Rolling Stones

Хименес умер 31 июля в окружении семьи спустя несколько месяцев после того, как он был госпитализирован на фоне ухудшения здоровья. Ранее в 2014 году Хименес перенес серьезную операцию на спине, а в 2015-м — экстренное оперативное вмешательство на бедре из-за падения.