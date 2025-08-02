Скончался музыкант рок-группы The Rolling Stones

Американский музыкант Леонардо Хименес, более известный как Флако, скончался в возрасте 86 лет, сообщает National World. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что музыкант умер после продолжительной болезни. Как рассказал сын Хименеса Артуро, последнее, что сказал его отец, было: «Я устал».
Хименес умер 31 июля в окружении семьи спустя несколько месяцев после того, как он был госпитализирован на фоне ухудшения здоровья. Ранее в 2014 году Хименес перенес серьезную операцию на спине, а в 2015-м — экстренное оперативное вмешательство на бедре из-за падения.
Леонардо Хименес стал известен благодаря совместной работе с рок-группой The Rolling Stones над их 20-м альбомом «Voodoo Lounge».