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Скончался музыкант рок-группы The Rolling Stones

Сообщается, что музыкант умер после продолжительной болезни. Как рассказал сын Хименеса Артуро, последнее, что сказал его отец, было: «Я устал».

Американский музыкант Леонардо Хименес, более известный как Флако, скончался в возрасте 86 лет, сообщает National World. Об этом информирует РИА Новости.

Сообщается, что музыкант умер после продолжительной болезни. Как рассказал сын Хименеса Артуро, последнее, что сказал его отец, было: «Я устал».

Хименес умер 31 июля в окружении семьи спустя несколько месяцев после того, как он был госпитализирован на фоне ухудшения здоровья. Ранее в 2014 году Хименес перенес серьезную операцию на спине, а в 2015-м — экстренное оперативное вмешательство на бедре из-за падения.

Леонардо Хименес стал известен благодаря совместной работе с рок-группой The Rolling Stones над их 20-м альбомом «Voodoo Lounge».