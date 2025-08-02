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Аналитик Крайнер: заявления Трампа об РФ не соответствуют его действиям

Как считает эксперт, решения американского лидера в отношении России намного важнее его публичных заявлений.

Источник: Аргументы и факты

Финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер оценил действия президента США Дональда Трампа в отношении России. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Как считает эксперт, решения американского лидера в отношении России намного важнее его публичных заявлений.

«Трамп вновь отправляет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву. Эти коммуникации, осуществляемые через доверенное лицо, намного важнее того, что американский лидер заявляет СМИ», — подчеркнул он.

Крайне также добавил, что несмотря на все заявления Трампа, он показал, что осознает «важность двусторонних отношений».

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию, чтобы обсудить компромиссные варианты урегулирования конфликта на Украине. Об этом aif.ru сказал научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

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