«Давай, родненький!» Девушка-штурман с позывным Алга сбила дрон ВСУ в Запорожье

Девушка-штурман сбила дрон ВСУ. Видео © Telegram / Mash Iptash.
Алга вместе с командой смогла вычислить и уничтожить новейший дрон противника. Девушка очень точно вела российский беспилотник и не опустила руки, когда с первой попытки уничтожить украинский БПЛА не удалось. Она не только продолжила работу, но и подбадривала всю команду.
«Давай, родненький, давай. Аккуратно, тихо, тихо. Мы видим, наблюдаем перед нами, идёт быстро. Догоняешь, догоняешь! Всё получится!» — говорит по радиосвязи Алга.
Ранее Life.ru писал, что российские военные провели успешную операцию против украинской военной инфраструктуры в Николаевской области, нанеся мощный удар по порту в Очакове. Именно оттуда ВСУ недавно хотели перебросить десант на Тендровскую косу.