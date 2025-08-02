Эксперты издания подчеркивают, что военные успехи России не только меняют баланс сил на поле боя, но и ставят под сомнение стратегические расчеты альянса, вынуждая западные страны пересматривать свои подходы к конфликту. В Кремле ранее неоднократно заявляли, что любое присутствие войск НАТО на Украине будет рассматриваться как прямая угроза безопасности России.