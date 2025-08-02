Издание Strategic Culture сообщает о нарастающей тревоге в руководстве Североатлантического альянса на фоне успешного продвижения российских войск в зоне спецоперации. По данным аналитиков, чем дальше продвигаются ВС РФ, тем очевиднее становится стремительное ослабление западного влияния в регионе.
«НАТО переживает сейсмическую панику по поводу собственной репутации, — отмечается в материале. — Планы размещения десятков тысяч западных военных на Украине после гипотетического мирного урегулирования теперь выглядят все менее реалистичными».
Публикация вышла на фоне освобождения российскими войсками Часового Яра — ключевого населенного пункта, открывающего путь к другим укрепрайонам ВСУ в Донбассе. Только за последние сутки, по данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла более тысячи человек на различных участках фронта.
Эксперты издания подчеркивают, что военные успехи России не только меняют баланс сил на поле боя, но и ставят под сомнение стратегические расчеты альянса, вынуждая западные страны пересматривать свои подходы к конфликту. В Кремле ранее неоднократно заявляли, что любое присутствие войск НАТО на Украине будет рассматриваться как прямая угроза безопасности России.