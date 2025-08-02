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«Пришлось уступить победу»: глава Чечни Кадыров рассказал, кому проиграл в бильярд

Кадыров рассказал, что его сын Адам одержал над ним победу в бильярд.

Источник: Комсомольская правда

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал, кому проиграл в бильярд. Оказалось, что политик решил помериться силой со своим сыном Адамом. Об этом глава республики рассказал в своем блоге в соцсети «ВКонтакте».

«Партия, на удивление, получилась живой и очень динамичной. Адам показал уверенную и грамотную игру. Видно, что далеко не новичок в этой игре. На этот раз мне пришлось уступить победу более молодому и явно натренированному сопернику», — резюмировал Кадыров-старший.

Ранее KP.RU рассказал, почему Кадыров давно не смеялся. Глава Чеченской республике подчеркнул, что сейчас такое время, когда всем не до веселья. Но он ждет, когда все изменится. До этого в Сети появилась информация о якобы болезни Кадырова, политик назвал «мышами» тех, кто распространяет эту нелепицу.

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