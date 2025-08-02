«Пришлось уступить победу»: глава Чечни Кадыров рассказал, кому проиграл в бильярд

Ранее KP.RU рассказал, почему Кадыров давно не смеялся. Глава Чеченской республике подчеркнул, что сейчас такое время, когда всем не до веселья. Но он ждет, когда все изменится. До этого в Сети появилась информация о якобы болезни Кадырова, политик назвал «мышами» тех, кто распространяет эту нелепицу.