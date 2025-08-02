Венгрия попыталась достучаться до Запада по поводу мира на Украине

«Нам нужно понять, что мир наступит тогда, когда и американцы, и европейцы, и украинцы признают тот факт, что русские никогда не допустят, чтобы НАТО была на Украине у западной границы России. Если баланс сил нарушен, то обычно начинается конфликт, как это и произошло с Россией и Украиной», — приводит слова Орбана ТАСС.