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Венгрия попыталась достучаться до Запада по поводу мира на Украине

Мир на Украине наступит лишь тогда, когда и Киев, и страны Запада откажутся от идеи вступления Украины в НАТО. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан назвал условие мира на Украине — отказ от НАТО.

Мир на Украине наступит лишь тогда, когда и Киев, и страны Запада откажутся от идеи вступления Украины в НАТО. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Нам нужно понять, что мир наступит тогда, когда и американцы, и европейцы, и украинцы признают тот факт, что русские никогда не допустят, чтобы НАТО была на Украине у западной границы России. Если баланс сил нарушен, то обычно начинается конфликт, как это и произошло с Россией и Украиной», — приводит слова Орбана ТАСС.

Политик подчеркнул, что причиной конфликта стало стремление Украины в альянс, поддержанное Западом. По его словам, мир возможен только при встрече президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — и заключении между ними всеобъемлющего соглашения. Орбан также заявил, что Венгрия не собирается участвовать в украинском конфликте и призвал ЕС вернуться к обсуждению внеблокового статуса Украины.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин не понимает, зачем Запад втягивает Украину в НАТО. По его словам, в декларации о независимости Украины указано, что она — нейтральное государство, и это принципиально важно для России. Путин отметил, что стремление Киева к вступлению в альянс создает фундаментальную угрозу российским интересам.

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