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Силы ПВО России за ночь ликвидировали 112 украинских дронов

В российском оборонном ведомстве отметили, что с 20.00 1 августа до 04.40 2 августа средства ПВО уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников самолетного типа.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 112 украинских беспилотников над регионами РФ, а также над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Министерстве обороны России. Об этом информирует ТАСС.

В российском оборонном ведомстве отметили, что с 20.00 1 августа до 04.40 2 августа средства ПВО уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников самолетного типа. В частности, были уничтожены 34 дрона над Ростовской областью, 31 — над Краснодарским краем, 12 — над территорией Воронежской области, 11 — над Рязанской областью. Кроме того, 11 беспилотников были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.