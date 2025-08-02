Силы ПВО России за ночь ликвидировали 112 украинских дронов

В российском оборонном ведомстве отметили, что с 20.00 1 августа до 04.40 2 августа средства ПВО уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников самолетного типа. В частности, были уничтожены 34 дрона над Ростовской областью, 31 — над Краснодарским краем, 12 — над территорией Воронежской области, 11 — над Рязанской областью. Кроме того, 11 беспилотников были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.