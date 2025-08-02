На чемпионате ФРГ среди пожарных произошел скандал: вместо гимна зазвучала первая строфа «Песни немцев»

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком городе Торгау разгорелся скандал на открытии чемпионата среди пожарных, где организаторы включили спорную первую строфу «Песни немцев» вместо национального гимна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал издания Bild.
Современный гимн Германии представляет собой исключительно третью строфу «Песни немцев». При этом первая строфа этого произведения, начинающаяся со слов «Германия, Германия превыше всего», тесно ассоциируется с периодом правления нацистов. В ней также упоминаются земли, ныне входящие в состав таких государств, как Бельгия, Литва, Италия и Дания.
Руководство объединения пожарных ФРГ отрицает какую-либо связь с произошедшим инцидентом. Виновника скандала немедленно отстранили от занимаемой должности. -0-