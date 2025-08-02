На чемпионате ФРГ среди пожарных произошел скандал: вместо гимна зазвучала первая строфа «Песни немцев»

Современный гимн Германии представляет собой исключительно третью строфу «Песни немцев». При этом первая строфа этого произведения, начинающаяся со слов «Германия, Германия превыше всего», тесно ассоциируется с периодом правления нацистов. В ней также упоминаются земли, ныне входящие в состав таких государств, как Бельгия, Литва, Италия и Дания.