Постпред США при НАТО: Уиткофф будет в Москве на этих выходных

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф будет в российской столице на этих выходных. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.
«Я знаю, что специальный посланник президента Трампа Стивен Уиткофф будет в Москве на этих выходных. Я надеюсь, он сможет добиться прорыва [в процессе украинского урегулирования]», — сказал он в интервью телекомпании NBC.
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