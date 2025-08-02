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Постпред США при НАТО: Уиткофф будет в Москве на этих выходных

Мэтью Уитэкер выразил надежду, что спецпосланник президента США Дональда Трампа «сможет добиться прорыва».

Источник: РИА "Новости"

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф будет в российской столице на этих выходных. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.

«Я знаю, что специальный посланник президента Трампа Стивен Уиткофф будет в Москве на этих выходных. Я надеюсь, он сможет добиться прорыва [в процессе украинского урегулирования]», — сказал он в интервью телекомпании NBC.

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