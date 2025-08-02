Кабмин Украины инициировал увольнение Гайдая из-за коррупционной схемы

Кабмин Украины инициировал увольнение Сергея Гайдая с поста главы Мукачевской районной госадминистрации на фоне выявленной коррупционной схемы в закупках дронов для ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщила премьер страны Юлия Свириденко.