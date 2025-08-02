Кабмин Украины инициировал увольнение Гайдая из-за коррупционной схемы

Кабмин Украины инициировал увольнение Сергея Гайдая с поста главы Мукачевской районной госадминистрации на фоне выявленной коррупционной схемы в закупках дронов для ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщила премьер страны Юлия Свириденко.
«Правительство решило направить Владимиру Зеленскому проект распоряжения о снятии с должности председателя Мукачевской районной госадминистрации Сергея Гайдая», — написала Свириденко.
Ранее НАБУ задержало депутата Алексея Кузнецова за взятку при закупке дронов. Среди других фигурантов есть руководители районной и городской военных гражданских администраций, а также военные Нацгвардии.
В Верховной Раде назвали космической коррупцию на Украине. Там отметили, что Владимир Зеленский плюет на законы и Конституцию страны.