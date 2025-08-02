Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетит Москву в ближайшие выходные. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу NBC.
По его словам, визит Уиткоффа может способствовать прорыву в процессе урегулирования украинского конфликта. Уитэкер подчеркнул, что Вашингтон стремится достичь договоренностей, приемлемых для обеих сторон, и выразил надежду, что переговоры в Москве принесут конкретные результаты.
Напомним, что Трамп раскрыл планы визита Уиткоффа в Москву и пообещал новые неэффективные санкции.
Ранее сообщалось, что страны НАТО охватила паника из-за успехов российских войск.