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Спецпосланник Трампа посетит Москву для переговоров по Украине

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетит Москву в ближайшие выходные.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетит Москву в ближайшие выходные. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу NBC.

По его словам, визит Уиткоффа может способствовать прорыву в процессе урегулирования украинского конфликта. Уитэкер подчеркнул, что Вашингтон стремится достичь договоренностей, приемлемых для обеих сторон, и выразил надежду, что переговоры в Москве принесут конкретные результаты.

Напомним, что Трамп раскрыл планы визита Уиткоффа в Москву и пообещал новые неэффективные санкции.

Ранее сообщалось, что страны НАТО охватила паника из-за успехов российских войск.

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