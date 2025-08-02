Спецпосланник Трампа посетит Москву для переговоров по Украине

По его словам, визит Уиткоффа может способствовать прорыву в процессе урегулирования украинского конфликта. Уитэкер подчеркнул, что Вашингтон стремится достичь договоренностей, приемлемых для обеих сторон, и выразил надежду, что переговоры в Москве принесут конкретные результаты.