Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой текущей политики Европейского союза, призвав пересмотреть её основы и отказаться от мифа о российской угрозе.
В ходе своего выступления на молодежном фестивале в Эстергоме, транслированном телеканалом M1, он подчеркнул, что подобные представления не соответствуют реальности и могут мешать принятию взвешенных решений.
Орбан отметил, что опасения о «возможной агрессии со стороны Москвы» являются нереалистичными. По его словам, основывать внешнюю политику на таких предположениях неправильно, поскольку это может привести к ошибочным и необоснованным мерам, которые не только не решают реальные проблемы, но и создают новые риски.
По мнению венгерского лидера, Россия не представляет угрозы для Европы, и особенно для стран Восточной Европы. Он уверен, что европейцы могут чувствовать себя спокойно и уверенно, поскольку опасности со стороны РФ в настоящее время нет.
Ранее Орбан заявил, что угроза третьей мировой войны становится все более реальной, и международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы ее избежать. Орбан напомнил, что мировые войны не начинаются внезапно, им всегда предшествуют тревожные сигналы.