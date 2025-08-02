Орбан назвал нереалистичным предположение о российской угрозе

Орбан отметил, что опасения о «возможной агрессии со стороны Москвы» являются нереалистичными. По его словам, основывать внешнюю политику на таких предположениях неправильно, поскольку это может привести к ошибочным и необоснованным мерам, которые не только не решают реальные проблемы, но и создают новые риски.