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Уитэкер: Стивен Уиткофф прибудет в Москву в выходные

Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибудет в Москву для обсуждения урегулирования на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Специальный представитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф прибудет в Москву. Как ожидается, он прилетит в выходные, 2−3 августа. Такой информацией располагает постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

Он рассказал в беседе с NBC, что Вашингтон планирует получить от Москвы согласие на сделку от России и Украины. Ожидается, что скорый визит спецпредставителя Дональда Трампа «может принести плоды».

«Я знаю, что специальный посланник президента Трампа Стивен Уиткофф будет в Москве на этих выходных. Я надеюсь, он сможет добиться прорыва», — поделился Мэтью Уитэкер.

Дональд Трамп отметил, что 1 августа Стивен Уиткофф прибыл в Израиль. Он также напомнил об ультиматуме, выставленном России. Об этом пойдет речь на встрече с Уиткоффом, подчеркнул он.

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