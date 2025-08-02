Орбан: Европа не должна формировать политику исходя из мифа о российской угрозе

Он считает, что «Россия находится сейчас не в том состоянии и не в том положении, чтобы угрожать Европе». По его мнению, Европа превосходит Россию и по численности населения, и в военной мощи, а кроме того, пользуется поддержкой США как союзника по НАТО. «И если посмотреть на военный бюджет, то у стран Евросоюза он в совокупности в несколько раз больше, чем у России», — отметил премьер.