Орбан: Европа не должна формировать политику исходя из мифа о российской угрозе

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз не должен формировать свою политику исходя из предположений об угрозе со стороны России, поскольку такой угрозы просто не существует. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выступая в Эстергоме на молодежном фестивале, организованном Коллегией Матьяша Корвина — научно-образовательным учреждением, пользующимся поддержкой правительства страны.
«Предположение, что русские придут и оккупируют нас, является нереалистичным, и мы не должны определять на основании этого наши политические шаги, потому что нереалистичные предположения могут привести только к ложным, неполноценным решениям», — сказал Орбан, выступление которого транслировал телеканал М1.
Он считает, что «Россия находится сейчас не в том состоянии и не в том положении, чтобы угрожать Европе». По его мнению, Европа превосходит Россию и по численности населения, и в военной мощи, а кроме того, пользуется поддержкой США как союзника по НАТО. «И если посмотреть на военный бюджет, то у стран Евросоюза он в совокупности в несколько раз больше, чем у России», — отметил премьер.
Поэтому, подчеркнул Орбан, европейцы, в том числе на востоке континента — в Польше, Венгрии, Румынии, могут чувствовать себя спокойно. «Думаю, что эти страны не сталкиваются ни с какой военной угрозой», — заявил глава правительства. -0-