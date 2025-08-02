Бывшего главу украинской Луганской областной гражданской администрации (ОГА) Сергея Гайдая задержали представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Как в субботу, 2 августа, сообщает издание «Политика Страны», Гайдая задержали по делу депутата Алексея Кузнецова. Известно также, что главарь киевского режима Владимир Зеленский в ближайшее время планировал назначить экс-главу Луганской ОГА главой Ивано-Франковской или же Полтавской областей.
Как KP.RU писал ранее, это далеко не первое задержание киевских «слуг народа». Днем 2 августа стало известно, что НАБУ задержало депутата Алексея Кузнецова. Его подозревают в участии в крупном коррупционном скандале, связанном с закупкой беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы для нужд ВСУ.