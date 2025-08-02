НАБУ в Киеве задержало экс-главу украинской Луганской ОГА Сергея Гайдая

Как KP.RU писал ранее, это далеко не первое задержание киевских «слуг народа». Днем 2 августа стало известно, что НАБУ задержало депутата Алексея Кузнецова. Его подозревают в участии в крупном коррупционном скандале, связанном с закупкой беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы для нужд ВСУ.