«Страна»: В Николаеве и подконтрольном ВСУ Херсоне фиксируются перебои со светом

Вечером в субботу, 2 августа, в Николаеве и подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне фиксируются перебои с электричеством после нескольких точных попаданий ВС РФ. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«В Херсоне исчез свет, причины выясняются. В Николаеве тоже был прилет и пропал свет. В городе пишут о пожаре», — говорится в материале.
Накануне ряд украинских СМИ сообщал о нескольких взрывах в Николаевской области, в том числе и про ситуацию в административном центре, городе Николаеве. Телеканал «Общественное» также информировал граждан о серии взрывов в подконтрольном киевским боевикам Херсоне.
Как KP.RU писал ранее, массовое отключение электроэнергии на Украине произошло в начале июля. Сильный ветер и грозы стали причиной отсутствия света сразу в пяти областях, более 700 населенных пунктов были обесточены.