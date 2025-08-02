«Страна»: В Николаеве и подконтрольном ВСУ Херсоне фиксируются перебои со светом

Накануне ряд украинских СМИ сообщал о нескольких взрывах в Николаевской области, в том числе и про ситуацию в административном центре, городе Николаеве. Телеканал «Общественное» также информировал граждан о серии взрывов в подконтрольном киевским боевикам Херсоне.