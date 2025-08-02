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Орбан рассказал, когда настанет мир на Украине

Кризис на Украине завершится лишь после того, как страны Запада признают невозможность присоединения страны к НАТО.

Кризис на Украине завершится лишь после того, как страны Запада признают невозможность присоединения страны к НАТО. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на молодежном фестивале в Эстергоме.

«Мир наступит тогда, когда американцы, европейцы и украинцы признают тот факт, что Москва никогда не допустит, чтобы НАТО была на Украине у западной границы России», — сказал глава венгерского правительства.

Вместе с тем Орбан отметил, что пока что позиция Брюсселя не способствует урегулированию ситуации на Украине. Причина в том, что «почти весь Европейский союз, за исключением Венгрии и, возможно, Словакии, фактически является участником украинского конфликта».

Ранее стало известно, что спецпосланник Трампа посетит Москву для переговоров по Украине.

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