Российские войска лишили боеспособности украинскую бригаду

По его словам, после интенсивных боев командование ВСУ было вынуждено перебросить на этот участок фронта резервы — 1-ю бригаду территориальной обороны. Однако, судя по данным из соцсетей, бойцы теробороны не были готовы к срочной отправке на передовую и в спешке собирали медикаменты, эвакуационный транспорт и необходимое снаряжение.