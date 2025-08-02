57-я отдельная мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины утратила боеспособность после освобождения российскими войсками правобережной части Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах.
По его словам, после интенсивных боев командование ВСУ было вынуждено перебросить на этот участок фронта резервы — 1-ю бригаду территориальной обороны. Однако, судя по данным из соцсетей, бойцы теробороны не были готовы к срочной отправке на передовую и в спешке собирали медикаменты, эвакуационный транспорт и необходимое снаряжение.
Напомним, что воздушно-космические силы России нанесли точный удар по ключевому мосту в Херсоне, использовавшемуся для логистического обеспечения украинских войск.
Ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа посетит Москву для переговоров по Украине.