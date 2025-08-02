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Российские войска лишили боеспособности украинскую бригаду

57-я отдельная мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины утратила боеспособность после освобождения российскими войсками правобережной части Волчанска в Харьковской области.

57-я отдельная мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины утратила боеспособность после освобождения российскими войсками правобережной части Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах.

По его словам, после интенсивных боев командование ВСУ было вынуждено перебросить на этот участок фронта резервы — 1-ю бригаду территориальной обороны. Однако, судя по данным из соцсетей, бойцы теробороны не были готовы к срочной отправке на передовую и в спешке собирали медикаменты, эвакуационный транспорт и необходимое снаряжение.

Напомним, что воздушно-космические силы России нанесли точный удар по ключевому мосту в Херсоне, использовавшемуся для логистического обеспечения украинских войск.

Ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа посетит Москву для переговоров по Украине.