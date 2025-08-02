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Слуцкий: попытка превратить КНР и Индию в рычаг давления обречена на провал

Слуцкий отметил, что США рискуют потерпеть поражение в политическом противостоянии с Китаем и Индией.

Источник: Аргументы и факты

Евроатлантические страны, пытаясь с помощью вторичных санкций и тарифов использовать Китай и Индию как инструмент давления на Россию, сталкиваются с обречённостью этой стратегии, подчеркнул глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о полученной информации, что Индия намерена прекратить закупки российской нефти. Однако индийские чиновники в субботу подтвердили, что государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии продолжают покупать нефть у российских поставщиков.

Слуцкий отметил, что США рискуют потерпеть поражение в политическом противостоянии с Китаем и Индией в случае введения новых антироссийских санкций. По его мнению, ни одна из этих стран не собирается подчиняться требованиям западных государств, претендующих на мировое лидерство.

Он подчеркнул, что попытки евроатлантистов сделать Пекин и Нью-Дели рычагом давления на Москву через санкции и тарифы обречены на провал, поскольку подавляющее большинство стран мира вряд ли согласится следовать правилам, устанавливаемым западным меньшинством, что выглядело бы абсурдно.

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