Слуцкий: попытка превратить КНР и Индию в рычаг давления обречена на провал

Слуцкий отметил, что США рискуют потерпеть поражение в политическом противостоянии с Китаем и Индией в случае введения новых антироссийских санкций. По его мнению, ни одна из этих стран не собирается подчиняться требованиям западных государств, претендующих на мировое лидерство.