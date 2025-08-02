В Турции ливни затопили дома и подземные переходы

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дома, рабочие места и подземные переходы затопило в результате ливней в городе Денизли, на юго-западе Турции, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал TRT Haber.
Ранее метеорологи предупредили о ливнях в турецкой курортной Анталье, где, согласно прогнозам, может повыситься высота волн в море.
«Ливень, начавшийся в вечерние часы в центре города, негативно повлиял на повседневную жизнь и транспорт. В результате ливня подземные переходы YSE и Fatih оказались заполнены водой. Застрявшие в подземном переходе автомобили были спасены с помощью прохожих и спасателей», — передал телеканал.
Сообщается, что в районе Топраклык вода скопилась на дороге из-за переполнения канализационного колодца, некоторые дома и рабочие места были затоплены. -0-