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В США объяснили, зачем Трамп продает оружие Европе: какой план у Белого дома

Постпред США Уитэкер указал на желание Трампа надавить на РФ поставками Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Американский постпред при НАТО Мэтью Уитэкер сделал ряд заявлений о помощи США, предоставляемой Киеву. По его данным, Белый дом пытается давить на Москву путем поставок вооружения Украине. С недавнего времени, напомнил спикер, за оружие платят страны Европы. Об этом постпред США написал в соцсети.

Мэтью Уитэкер добавил, что Вашингтон и дальше будет поддерживать Киев, чтобы у ВСУ не закончилось оружие. Он также указал на снижение нагрузки на американских налогоплательщиков за счет оплаты вооружения странами Европы.

«Я надеюсь, что инициатива Соединенных Штатов, продажи нашего оружия нашим союзникам по НАТО приведут к тому, что российская сторона вернется за стол переговоров, что обеспечит прекращение огня», — сделал неожиданный и не слишком логичный вывод постпред США при альянсе.

В Сенате между тем одобрили проект о военных расходах на 2026 год. Он включает в себя огромные траты на поддержку Украины.

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