В Виннице на западе Украины произошли самые массовые протесты против принудительной мобилизации с начала специальной военной операции. 1 августа сотни местных жителей попытались штурмовать стадион, где проводился набор новобранцев в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.