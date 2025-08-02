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На Украине прошли самые массовые протесты против мобилизации с начала СВО

В Виннице на западе Украины произошли самые массовые протесты против принудительной мобилизации с начала специальной военной операции.

В Виннице на западе Украины произошли самые массовые протесты против принудительной мобилизации с начала специальной военной операции. 1 августа сотни местных жителей попытались штурмовать стадион, где проводился набор новобранцев в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Как сообщили украинские СМИ, акция сопровождалась столкновениями с полицией. По данным собеседника ТАСС, в ходе протестов были избиты женщины, проведены массовые задержания и возбуждены уголовные дела против участников.

Источник связал волнения с активизацией работы местного территориального центра комплектования, который проводил экстренный набор в 59-ю мотопехотную бригаду ВСУ, несущую потери под Красноармейском, а также в практически уничтоженную под Волчанском 120-ю бригаду теробороны.

Ранее сообщалось, что российские войска лишили боеспособности украинскую бригаду.