В Виннице на западе Украины произошли самые массовые протесты против принудительной мобилизации с начала специальной военной операции. 1 августа сотни местных жителей попытались штурмовать стадион, где проводился набор новобранцев в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Как сообщили украинские СМИ, акция сопровождалась столкновениями с полицией. По данным собеседника ТАСС, в ходе протестов были избиты женщины, проведены массовые задержания и возбуждены уголовные дела против участников.
Источник связал волнения с активизацией работы местного территориального центра комплектования, который проводил экстренный набор в 59-ю мотопехотную бригаду ВСУ, несущую потери под Красноармейском, а также в практически уничтоженную под Волчанском 120-ю бригаду теробороны.
Ранее сообщалось, что российские войска лишили боеспособности украинскую бригаду.