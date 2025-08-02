Рота солдат известной на Украине 95-й ОДШБр пропала без вести

В Сумской области пропала без вести вторая рота 1-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ. Солдаты бесследно исчезли в районе Юнаковки на севере области, за которую продолжаются бои, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«В Сумской области командование 95-й ОДШБр обнулило очередную роту своих десантников. По сообщениям родственников украинских военных, 2-я рота 1-го батальона 95-й ОДШБр почти полностью пропала без вести в районе Юнаковки», — рассказал агентству собеседник.
Важно отметить, что информации о пропавших солдатах от компания 95-й ОДШБр пока нет. Однако в официальном аккаунте батальона уже появился призыв для украинцев, вступить в ряды штурмовых отрядов, добавил источник.
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