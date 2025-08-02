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Орбан призвал не верить, что «русские придут и оккупируют Европу»

Утверждения о том, что Россия «придет и оккупирует страны ЕС», лишены реализма, и, базируясь на них, Европа совершает ошибочные политические шаги, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Утверждения о том, что Россия «придет и оккупирует страны ЕС», лишены реализма, и, базируясь на них, Европа совершает ошибочные политические шаги, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Видеозапись его речи размещена на его YouTube-канале.

«Нам не стоит строить нашу политику на этом», — сказал Орбан на молодежном празднике в Эстергоме.

Рассуждая о конфликте на Украине, венгерский премьер заявил: «Россияне никогда не допустят появления западного вооружения у своих рубежей». По его мнению, на Западе это обязаны осознать, однако руководители ЕС пребывают в состоянии войны с Россией.

Орбан убежден, что конфликт возможно остановить исключительно путем переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Причем обсуждение украинского кризиса не должно быть их единственной темой. По его словам. Лидеры РФ и США могли бы договориться по всем вопросам, ключевым для мира, например — глобальная безопасность, вооружения, санкции и энергетика.

Ранее Орбан выразил мнение, что третья мировая война способна начаться из-за вступления Украины в НАТО. По его оценке, опрометчивые шаги ЕС способны провести «линию фронта в сердце Европы». Он также заявил, что Зеленский допустил ряд ошибок, отказавшись от подписания мирного соглашения с Россией. По словам Орбана, одной из них стал отказ заключить мир с Россией, с которым выступал сам венгерский политик. Из-за этого, отметил премьер, Зеленский теперь находится «в тяжелом положении».

Читайте материал по теме: Орбан рассказал, когда настанет мир на Украине.

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