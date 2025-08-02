Орбан призвал не верить, что «русские придут и оккупируют Европу»

Ранее Орбан выразил мнение, что третья мировая война способна начаться из-за вступления Украины в НАТО. По его оценке, опрометчивые шаги ЕС способны провести «линию фронта в сердце Европы». Он также заявил, что Зеленский допустил ряд ошибок, отказавшись от подписания мирного соглашения с Россией. По словам Орбана, одной из них стал отказ заключить мир с Россией, с которым выступал сам венгерский политик. Из-за этого, отметил премьер, Зеленский теперь находится «в тяжелом положении».