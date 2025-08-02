Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что разрешение конфликта на Украине возможно только после того, как все стороны признают невозможность вступления страны в НАТО.
На молодежном фестивале в Эстергоме он подчеркнул, что для достижения мира необходимо признать тот факт, что Москва никогда не допустит размещения альянса у западных границ России на территории Украины.
Орбан отметил, что ключ к урегулированию ситуации лежит в признании реальности: ни США, ни Европа, ни Украина не смогут добиться того, чтобы НАТО находилась на Украине вблизи российских границ. По его словам, только такое признание может стать основой для поиска путей к миру и стабильности в регионе.
В то же время он указал на то, что текущая позиция Брюсселя мешает достижению мира. По его мнению, почти весь Европейский союз, за исключением Венгрии и возможно Словакии, фактически участвует в конфликте и не способствует его разрешению. Это создает дополнительные сложности для поиска компромисса и стабилизации ситуации на Украине.
Ранее Орбан выступил с критикой текущей политики Европейского союза, призвав пересмотреть её основы и отказаться от мифа о российской угрозе.