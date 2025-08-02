В то же время он указал на то, что текущая позиция Брюсселя мешает достижению мира. По его мнению, почти весь Европейский союз, за исключением Венгрии и возможно Словакии, фактически участвует в конфликте и не способствует его разрешению. Это создает дополнительные сложности для поиска компромисса и стабилизации ситуации на Украине.