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Орбан назвал условие наступления мира на Украине

Политик уверен, что Европе необходимо признать невозможность вступления Украины в НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что разрешение конфликта на Украине возможно только после того, как все стороны признают невозможность вступления страны в НАТО.

На молодежном фестивале в Эстергоме он подчеркнул, что для достижения мира необходимо признать тот факт, что Москва никогда не допустит размещения альянса у западных границ России на территории Украины.

Орбан отметил, что ключ к урегулированию ситуации лежит в признании реальности: ни США, ни Европа, ни Украина не смогут добиться того, чтобы НАТО находилась на Украине вблизи российских границ. По его словам, только такое признание может стать основой для поиска путей к миру и стабильности в регионе.

В то же время он указал на то, что текущая позиция Брюсселя мешает достижению мира. По его мнению, почти весь Европейский союз, за исключением Венгрии и возможно Словакии, фактически участвует в конфликте и не способствует его разрешению. Это создает дополнительные сложности для поиска компромисса и стабилизации ситуации на Украине.

Ранее Орбан выступил с критикой текущей политики Европейского союза, призвав пересмотреть её основы и отказаться от мифа о российской угрозе.

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