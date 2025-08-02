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Уиткофф будет в Москве на этих выходных, сообщил Уитэкер

«Я знаю, что специальный посланник президента Трампа Стивен Уиткофф будет в Москве на этих выходных. Я надеюсь, он сможет добиться прорыва в процессе украинского урегулирования», — сказал он в интервью телекомпании NBC.

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф будет в российской столице на этих выходных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постпреда США при НАТО Мэтью Уитэкера.

«Я знаю, что специальный посланник президента Трампа Стивен Уиткофф будет в Москве на этих выходных. Я надеюсь, он сможет добиться прорыва в процессе украинского урегулирования», — сказал он в интервью телекомпании NBC.

Уитэкер также заявил, что США хотят получить «согласие на сделку от обеих сторон» конфликта, и отметил, что визит Уиткоффа в Россию «может принести некоторые плоды».

Ранее правительство США объявило о том, что Уиткофф посетит 1 августа Израиль, а также сектор Газа. Трамп затем сообщил, что после поездки в Израиль его спецпосланник нанесет визит в Россию. Уиткофф в недавнем прошлом неоднократно посещал Россию, его в том числе принимал президент РФ Владимир Путин. -0-

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