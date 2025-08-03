В Финляндии прошёл автопробег за открытие границы с Россией

Участники автопробега, который согласовали с полицией, направились к закрытому контрольному пункту Нуйямаа. Этот КПП ранее был одним из самых загруженных по пассажиропотоку до закрытия границы финскими властями в ноябре 2023 года. Причиной закрытия стал, по заверениям Хельсинки, неконтролируемый поток беженцев из третьих стран, в котором власти Финляндии обвинили Москву. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда охарактеризовала данное решение как проявление двойных стандартов Запада.