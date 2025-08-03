Трамп нашел единственное решение для украинского конфликта

«Президент Трамп довольно ясно дал понять, что конфликт на Украине не будет закончен на поле боя. В конце концов он должен быть завершен при помощи переговоров, должен быть достигнут мир», — заявил Уитэкер. По его словам, позиция Вашингтона заключается в необходимости поиска дипломатических решений для прекращения противостояния.