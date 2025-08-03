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Постпред США при НАТО Уитэкер: Уиткофф будет в Москве на этих выходных

Он выразил надежду на возможный прогресс в вопросе урегулирования ситуации на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф планирует визит в Москву на этих выходных.

Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в беседе с NBC.

Он выразил надежду на возможный прогресс в вопросе урегулирования ситуации на Украине и подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в достижении взаимного согласия сторон конфликта. По его словам, поездка Уиткоффа в российскую столицу может привести к определённым результатам.

Ранее глава Минобороны Сирии Мархаф Абу Касра прибыл в Москву с официальным визитом, он планирует встретиться с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

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