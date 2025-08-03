Постпред США при НАТО Уитэкер: Уиткофф будет в Москве на этих выходных

Он выразил надежду на возможный прогресс в вопросе урегулирования ситуации на Украине и подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в достижении взаимного согласия сторон конфликта. По его словам, поездка Уиткоффа в российскую столицу может привести к определённым результатам.