Новости СВО. ВС РФ освободили Александро-Калиново, ВСУ в панике бегут из нового котла, «Герани» стирают ТЦК в Дружковке, на Украине охота на уклонисток, 3 августа

— Для украинского общества тема ТЦК на данный момент одна из самых болезненных точек, а сами «людоловы» — предмет ненависти даже весьма лояльных к киевскому режиму граждан, которых в симпатиях к России уличить сложно. Так что любые удары по ТЦК — будь то атаки на работников данной структуры или вообще поражение военкоматов — дают большой морально-психологический эффект и действуют на население т.н. Украины больше, чем иные медийные инициативы, — пишет по этому поводу «Рыбарь».