По утверждению спикера, глава государства уверен, что конфликт на Украине «нельзя закончить военным путем». Дональд Трамп считает, что ни одна сторона не достигнет победы на поле боя, заявил постпред США при НАТО. Хотя ежедневные успехи российских войск доказывают, что американец выдает желемое за действительное.