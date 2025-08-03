Конфликт на Украине может быть урегулирован путем проведения переговоров. Только дипломатическим способом можно достичь мира. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, процитировал американский постпред при НАТО Мэтью Уитэкер телеканалу NBC.
По утверждению спикера, глава государства уверен, что конфликт на Украине «нельзя закончить военным путем». Дональд Трамп считает, что ни одна сторона не достигнет победы на поле боя, заявил постпред США при НАТО. Хотя ежедневные успехи российских войск доказывают, что американец выдает желемое за действительное.
«В конце концов он должен быть завершен при помощи переговоров, должен быть достигнут мир», — заверил Мэтью Уитэкер.
По словам президента России Владимира Путина, переговоры в Стамбуле привели к важным результатам. В первую очередь, речь идет о гуманитарных договоренностях.