В Херсоне и Николаеве зафиксированы перебои с электричеством

В результате авиаударов в Николаеве и подконтрольном ВСУ Херсоне произошли перебои с электроснабжением. По данным украинских СМИ, в обоих городах зафиксировано полное отключение электроэнергии.
В Николаеве, по сообщениям местных жителей, после прилета возник масштабный пожар.
Напомним, что в Сумской области пропала без вести вторая рота 1-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ.
Ранее сообщалось, что на Украине прошли самые массовые протесты против мобилизации с начала СВО.