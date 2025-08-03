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В Херсоне и Николаеве зафиксированы перебои с электричеством

В результате авиаударов в Николаеве и подконтрольном ВСУ Херсоне произошли перебои с электроснабжением.

В результате авиаударов в Николаеве и подконтрольном ВСУ Херсоне произошли перебои с электроснабжением. По данным украинских СМИ, в обоих городах зафиксировано полное отключение электроэнергии.

В Николаеве, по сообщениям местных жителей, после прилета возник масштабный пожар.

Напомним, что в Сумской области пропала без вести вторая рота 1-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ.

Ранее сообщалось, что на Украине прошли самые массовые протесты против мобилизации с начала СВО.