В Китае объявили тревогу в связи с проливными дождями и жарой

В частности, местами в АР Внутренняя Монголия, пров. Хэйлунцзян, Цзянсу и др. выпадет до 150 мм осадков, а местами в вышеуказанных районах могут пройти сильные дожди с максимальным количеством осадков более 70 мм в час.