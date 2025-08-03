В Китае объявили тревогу в связи с проливными дождями и жарой

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.Национальный метеорологический центр (НМЦ) КНР в субботу объявил тревогу «желтого» уровня в связи с сильными дождями, а также предупреждение «желтого» уровня из-за жары в ряде регионов страны. Об этом информирует Синьхуа.
Согласно сообщению НМЦ, ожидается, что с 8:00 субботы по 8:00 воскресенья сильные дожди обрушатся на часть районов автономного района Внутренняя Монголия, пров. Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, Хэбэй, города Пекин и др.
В частности, местами в АР Внутренняя Монголия, пров. Хэйлунцзян, Цзянсу и др. выпадет до 150 мм осадков, а местами в вышеуказанных районах могут пройти сильные дожди с максимальным количеством осадков более 70 мм в час.
НМЦ посоветовал местным органам власти и соответствующим ведомствам подготовиться к ливням. Школам и детским садам было рекомендовано принять меры для обеспечения безопасности учащихся, а водителям — проявлять осторожность в связи с паводками и пробками.
По прогнозу НМЦ, в субботу на обширных территориях страны, охватывающих множество провинций и регионов, температура воздуха достигнет 35−39 градусов по Цельсию.
В частности, местами в провинциях Шэньси, Сычуань, городе Чунцин, а также Турфанской впадине Синьцзян-Уйгурского автономного района столбик термометра превысит 40 градусов по Цельсию.
В НМЦ рекомендовали избегать активной деятельности на открытом воздухе после полудня, а также принять меры предосторожности для защиты уязвимых групп населения, таких как дети и пожилые люди.
Напомним, что в Китае принята четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий. −0-