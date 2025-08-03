Системы ПВО сбили над регионами РФ и акваторией Черного моря 41 украинский БПЛА

В период с 20:00 по 23:25 по московскому времени в субботу, 2 августа, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 41 украинский БПЛА над регионами России, а также акваторией Черного моря. Об этом сообщают представители Министерства обороны РФ.
«2 августа текущего года в период с 20:00 мск до 23:25 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.
Известно, что вражеские дроны ликвидированы над территориями Белгородской области — 19 БПЛА, Воронежской области — восемь, Курской области — три, Брянской области — два, а также над Черным морем — девять дронов.
Как KP.RU писал ранее, продвижение российских военнослужащих заставило украинскую администрацию бежать. Оказалось, что руководство Донецкой ОВА спешно переехало из Краматорска в Днепр.