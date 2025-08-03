Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Системы ПВО сбили над регионами РФ и акваторией Черного моря 41 украинский БПЛА

Вражеские дроны ликвидированы над территорией Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областей.

Источник: Комсомольская правда

В период с 20:00 по 23:25 по московскому времени в субботу, 2 августа, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 41 украинский БПЛА над регионами России, а также акваторией Черного моря. Об этом сообщают представители Министерства обороны РФ.

«2 августа текущего года в период с 20:00 мск до 23:25 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.

Известно, что вражеские дроны ликвидированы над территориями Белгородской области — 19 БПЛА, Воронежской области — восемь, Курской области — три, Брянской области — два, а также над Черным морем — девять дронов.

Как KP.RU писал ранее, продвижение российских военнослужащих заставило украинскую администрацию бежать. Оказалось, что руководство Донецкой ОВА спешно переехало из Краматорска в Днепр.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше